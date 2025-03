Rifiuti speciali, sequestrata una discarica nel Napoletano

Avevano trasformato un'area interna ad una ditta specializzata nella rivendita di inerti per l'edilizia in una sorta di discarica di rifiuti speciali. Per questo motivo a Brusciano, i carabinieri del nucleo forestale di Marigliano hanno posto sotto sequestro un appezzamento di circa 5.000 metri cubi, sui quali erano stati sversati rifiuti speciali provenienti da demolizioni edili privi di copertura indispensabile a prevenire la dispersione di sostanze tossiche e l'inquinamento dell'ambiente. Il titolare dell'azienda è stato denunciato all'autorità competente per gestione illecita e abbandono di rifiuti.

Non solo: nel corso delle loro attività, i militari hanno inoltre trovato, in uno stato di totale abbandono, anche un autocarro che, da successivi controlli, è risultato essere stato radiato dalla circolazione perché sottoposto a rottamazione.

Gli investigatori si sono allora recati presso l'autodemolitore che aveva emesso tutte le certificazioni necessarie, scoprendo che invece si sarebbe limitato al ritiro delle targhe e della carta di circolazione. Per questo motivo sono stati denunciati per abbandono di rifiuti, in concorso con il titolare della ditta, anche il proprietario dell'autocarro e la titolare dell'autodemolitore.





