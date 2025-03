Renzi, terzo mandato De Luca? Aspettiamo decisione Consulta

"Vedremo cosa accadrà il 9 aprile quando la Corte Costituzionale deciderà sulla possibilita' del terzo mandato". Lo ha detto il leader di Italia Viva Matteo Renzi in riferimento alle prossime elezioni regionali in Campania, prima della presentazione del suo libro 'l'Influencer' a Pompei (Napoli).

"Oggi la novità importante, secondo me, è una sorta di apertura che il ministro Piantedosi, ha dato al Veneto per votare nel 2026" ha spiegato ai cronisti. "Quindi, vediamo se si vota nell' ottobre 2025 o in primavera 2026. In ogni caso, è evidente che noi in questo momento stiamo nella maggioranza che sostiene De Luca - ha aggiunto - Abbiamo i nostri consiglieri Tommaso Pellegrino, Enzo Alaia, Francesco Iovino, Enzo Santangelo, il nostro assessore Nicola Caputo, la squadra guidata da Armando Cesaro". "Stiamo lavorando molto bene con Enzo De Luca così come stiamo lavorando molto bene con Gaetano Manfredi nel Comune di Napoli. Attendiamo di sapere cosa accadra' il 9 aprile. E vedremo le prossime mosse", ha concluso.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA