Museo Emblema, 'Dipingere il paesaggio' ai piedi del Vesuvio

"Dipingere il paesaggio" al Museo Emblema di Terzigno (NA): l'equinozio di Primavera torna ad essere una festa, nel progetto espositivo di Salvatore Emblema (1929-2006), a cura di Renata Caragliano e Emanuele Leone Emblema, programmato e finanziato dalla Regione Campania e realizzato da Scabec per Campania by Night.

Nella ex casa-studio dell'artista, la mostra (dal 28 marzo fino al 31 luglio) prende il titolo da un'opera del 1967-'73 composta da un insieme di fascine di rami di castagno ridipinti in un colore 'Blu Emblema' e propone un viaggio nelle installazioni ambientali realizzate ai piedi del Vesuvio. L'esperimento è documentato anche da alcuni scatti fotografici nei quali si osserva come Emblema fosse intervenuto con pigmenti naturali (rosa, bianco, verde) sugli alberi di pino. In esposizione una selezione di opere, soprattutto degli anni Sessanta e Settanta, allestite tra interno ed esterno del museo, realizzate con materiali industriali, semilavorati e prefabbricati in metallo.

L'inaugurazione sarà seguita, alle ore 19.30, dalla performance musicale di Dada' con la consulenza artistica di Stefano Piccolo.

Per tutta la durata della mostra sono previsti percorsi didattici, visite guidate ed eventi speciali come la presentazione del libro di poesie di Enzo Ragone, "La seconda vita del desiderio" (Interno Libri Edizioni), il 4 maggio. Tra i percorsi si propone un'esperienza a tratti immersiva, per allargare e allacciare allo stesso tempo i confini tra interno ed esterno, natura e cultura. Dopo la visita il pubblico verrà invitato a selezionare le opere esposte in una fotogallery virtuale, caricata in un tavolo tattile digitale. La mostra, a ingresso gratuito, è visitabile dal lunedì al venerdì (9.30-13.00 e 14.30-18.30). Il museo sarà aperto in via straordinaria anche sabato 29 e domenica 30 marzo (10-13 e 15-18). Le visite guidate e interattive sono gratuite, con prenotazione obbligatoria sul sito del museo.



