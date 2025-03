Mamma a 46 anni con una gravidanza spontanea dopo tre cesarei

Dopo tre tagli cesarei, un'età avanzata e un quadro clinico non semplice, la 46enne Luigia Marino è riuscita a diventare nuovamente madre, coronando così la sua nuova storia d'amore con la nascita del piccolo Gerardo.

Il bimbo è venuto alla luce lo scorso 21 marzo al "Malzoni Research Hospital" di Avellino. La donna, già madre di tre bimbi (nati con taglio cesareo), sperava fortemente di diventare nuovamente mamma per regalare un figlio al suo nuovo compagno.

Un sogno che sembrava irrealizzabile in modo naturale, per i tre tagli cesarei precedenti, la presenza di voluminosi miomi, una severa ipertensione e per l'età avanzata. La paziente, seguita dal ginecologo salernitano Raffaele Petta, è invece riuscita ad ottenere in modo naturale e spontaneo la gravidanza che si presentava comunque ad alto rischio per via del quadro generale.

A complicare la situazione, l'insorgere di una gestosi. Giunti alla 36esima settimana, la 46enne è stata ricoverata presso il reparto di Ostetricia del "Malzoni Research Hospital" (diretto da Annamaria Malzoni) dove il 21 marzo è stata sottoposta a taglio cesareo L'intervento, molto complesso per la presenza di estese aderenze dovuta ai tre cesarei precedenti ed ai voluminosi miomi, è stato eseguito dai dottori Vincenzo Ferrigno Bove e Lucio De Vito, l'ostetrica Emilia Ranaudo con l'ausilio delle infermiere Assunta De Feo e Marino Loria. L'anestesia è stata condotta da Franco Lazzarini. Alle ore 13,20 è nato il piccolo Gerardo, con un peso di due chili, affidato alle cure di Angelo Izzo, responsabile della Terapia Intensiva Neonatale. " Sia io che il mio compagno vogliamo ringraziare tutto il personale del "Malzoni Research Hospital" per la eccellente professionalità che ha dimostrato in un caso così complesso", afferma la signora Luigia.



