Fuggono da centro accoglienza e rubano statue

I carabinieri hanno denunciato a Castel Volturno (Caserta) tre 17enni di origine egiziana per il furto di quattro statue di cemento, asportate dall'interno di un piazzale recintato di pertinenza di un negozio di ferramenta.

I tre giovani sono stati sorpresi dai carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile del Reparto Territoriale di Mondragone mentre camminavano a passo svelto lungo la statale Domiziana con in spalla quattro pesanti statue, di quelle raffiguranti animali che si usano per arredare i giardini. I militari li hanno subito fermati per un controllo, e i giovani non hanno fornito alcuna spiegazione; è poi emerso che i tre, qualche giorno fa, si erano allontanati da due strutture di accoglienza del casertano e del salernitano. Poco dopo è giunto anche il proprietario del negozio da cui le statue sono state rubate, segnalando il furto. I giovani sono stati quindi condotti in caserma e denunciati, e poi riaffidati alle strutture di accoglienza da cui erano fuggii, mentre le tre statue sono state riconsegnate alla ferramenta.



