Fs, da aprile lavori su Battipaglia-Potenza e su Potenza-Taranto

"Proseguono gli interventi di potenziamento infrastrutturale delle linee ferroviarie al fine di garantire i massimi standard prestazionali dell'infrastruttura, l'accessibilità e la velocità di percorrenza sulle tratte regionali e interregionali". Lo ha reso noto l'ufficio stampa delle Ferrovie dello Stato, specificando che "a partire dal prossimo primo aprile sulla tratta Battipaglia-Potenza, e dal 22 aprile sulla tratta Potenza-Taranto, Rete ferroviaria italiana (gruppo FS) effettuerà lavori di potenziamento infrastrutturale e tecnologico che si concluderanno rispettivamente il 30 giugno e il 31 maggio 2025".

Nel comunicato è inoltre specificato che "gli interventi programmati - che seguono quelli già realizzati nel 2024 - sono necessari per continuare a garantire gli standard di affidabilità dell'infrastruttura e assicurare una maggiore regolarità del servizio ferroviario e un incremento della capacità della rete, con benefici in termini di puntualità e, a regime, un'ottimizzazione dei tempi di viaggio".

In particolare, gli interventi sulla tratta Battipaglia-Potenza dal primo aprile al 30 giugno riguarderanno il "rinnovamento dell'armamento ferroviario con l'innovativo sistema Fast System Overail; velocizzazione, ove possibile, degli itinerari in deviata da 30 km/h a 60 km/h; realizzazione di condizioni per movimenti contemporanei negli impianti; realizzazione di sottopassaggi pedonali, ascensori, pensiline, adeguamento dei marciapiedi e, infine, adeguamento degli impianti di sicurezza e segnalamenti correlati con le modifiche del Piano regolatore generale (Prg) e degli impianti di gestione della circolazione all'interno delle stazioni di Eboli (Salerno) e Picerno (Potenza)".

Sulla tratta Potenza-Taranto dal 22 aprile al 31 maggio, gli interventi riguarderanno "la emolizione e ricostruzione spalle e travata metallica sul fiume Lato tra Palagiano-Chiatona (Taranto) e Castellaneta Marina (Taranto) e interventi di manutenzione straordinaria di gallerie e opere d'arte tra Campomaggiore (Potenza) e Grassano (Matera)".

Per garantire lo svolgimento dei lavori programmati tutti i treni del Regionale, "il Frecciarossa Taranto - Potenza - Salerno e gli InterCity Taranto-Roma e Lecce/Bari - Reggio Calabria - è scritto nel comunicato delle Ferrovie dello Stato - subiranno modifiche alla circolazione".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA