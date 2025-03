Festival della Filosofia in Magna Grecia con mille studenti

Si è aperta la 67ª edizione del Festival della Filosofia in Magna Grecia, ad Ascea/Velia, Paestum, Vallo della Lucania, fino all'8 aprile sul tema di Dike, la Giustizia. Circa mille studenti provenienti da tutta Italia sono stati invitati a una esperienza filosofica a tutto tondo, che intreccia riflessione, creatività e gioco. La presentazione del Festival, unico nel suo genere dedicato agli adolescenti, ideato da Giuseppina Russo, si è svolta alla Fondazione Alario di Ascea con lo spettacolo "S.I.R.I. - Scopriamo insieme realtà innovative", una produzione FAC-FareArteCultura, ideata da Roberto Caccioppoli, regia di Riccardo Marotta.

Gli studenti sperimenteranno il concetto di giustizia attraverso passeggiate filosofico-teatrali, immersi in luoghi ricchi di storia; in programma incontri e dialoghi con filosofi e studiosi; laboratori creativi che spaziano tra' fantasiologia', street art, teatro, musica, fotografia, cinema, movimento espressivo e tanti altri confronti stimolanti durante i Dialoghi Filosofici. Ci saraà anche l'Agón filosofico, uno spazio dedicato alla libera espressione del proprio daimon.

"Oggi siamo a Velia, la patria di Parmenide e Zenone, i fondatori della filosofia occidentale, per diffondere la cultura del dialogo- , ha dichiarato Giuseppina Russo - Il disagio giovanile, così come talora la violenza minorile sono un grave fardello per la nostra società e noi insieme agli insegnanti sentiamo il dovere di essere loro al fianco. Ed è anche per questo motivo che abbiamo deciso di dedicare questa edizione del Festival a Tiziana Mari del liceo Maiorano di Orvieto di recente scomparsa che ha dedicato la sua vita agli studenti e all'insegnamento". Il 31 marzo il Premio Parmenide sarà consegnato al filosofo Mauro Bonazzi.



