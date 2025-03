Europa InCanto, con San Carlo sfilano a Napoli 6000 studenti

Da oggi le strade di Napoli sono percorse da migliaia di piccoli e grandi cantori con 'dress code' rigorosamente legato a "Il barbiere di Siviglia" di Gioachino Rossini: ha preso ufficialmente il via al Teatro di San Carlo il progetto Europa InCanto, un'iniziativa straordinaria che coinvolge ogni giorno oltre 6.000 studenti delle scuole dell'infanzia, primaria e secondaria, insieme alle loro famiglie. Nei prossimi tre giorni, saranno circa 20.000 i giovani partecipanti che avranno l'opportunità di vivere un'esperienza immersiva nel mondo dell'opera, grazie a una versione coinvolgente e innovativa de "Il barbiere di Siviglia".

A fine percorso, previsto con il termine dell'anno scolastico, circa 100.000 si saranno avvicinati al grande patrimonio musicale culturale del nostro Paese. Il progetto, nato con l'obiettivo di avvicinare le nuove generazioni al teatro musicale, si distingue per il suo approccio interattivo e didattico: i giovani spettatori non saranno semplici fruitori, ma protagonisti attivi dello spettacolo, grazie a un percorso che li ha preparati, nei mesi precedenti, a cantare e partecipare all'opera in modo diretto.

Le scene sono di Fabio Marroncelli i costumi di Giusi Giustino, realizzati presso le storiche Officine del Teatro di San Carlo, eccellenza artigianale.

"Europa InCanto è un progetto meraviglioso che dimostra quanto l'opera possa parlare anche alle nuove generazioni, emozionando e coinvolgendo i più giovani in un viaggio straordinario attraverso la musica, il teatro e la creatività. Vedere migliaia di studenti e le loro famiglie riempire il San Carlo è un segnale di quanto la cultura sia ancora oggi un potente strumento di crescita e condivisione" ha dichiarato il Direttore Generale Emmanuela Spedaliere. "Debutto di giovani solisti e orchestra under-35 di Europa InCanto, che accompagnano le nuove generazioni ad amare l'opera lirica - così dichiara il direttore d'orchestra Germano Neri - Un percorso iniziato ad ottobre con tutti i docenti delle scuole delle regioni Campania, Basilicata, Puglia, Molise, Lazio, nostri amplificatori della formazione di un metodo innovativo e tecnologico."



