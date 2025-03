Esce Vola di Decibel Bellini & Mavi

E' disponibile su tutti gli store digitali Vola, il nuovo singolo del DJ e produttore Decibel Bellini in collaborazione con la talentuosa cantante Mavi.

Distribuito da Planet Records, il brano è "un'esplosione di energia e sonorità dance" spiegano Bellini e Mavi Gagliardi, "perfetto per far vibrare le emozioni sulla pista da ballo e accompagnare l'arrivo della bella stagione".

Con un sound travolgente e un ritornello che resta impresso, Vola è pronto a conquistare il pubblico e le classifiche. "Non resta che alzare il volume e lasciarsi trasportare dal ritmo", concludono.

A questo link tutte le piattaforme per ascoltare il brano Vola https://ffm.to/vola



