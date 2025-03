De Luca, per la moda un brand Campania accanto a made in Italy

"Questa iniziativa dà fiducia e speranza in un momento molto complicato Noi abbiamo sempre cercato a punti di eccellenza delle nostre produzioni. Ora dobbiamo fare ancora molti passi in avanti ". Lo ha detto il presidente della giunta regionale della Campania, Vincenzo De Luca, intervenendo alla cerimonia di apertura di Meet Italian Brands, l'evento internazionale di networking e relazione con i mercati esteri per le aziende della moda, promosso e finanziato dalla Regione Campania, giunto alla terza edizione, in corso da oggi e per tre giorni alla Mostra d'oltremare, a Napoli.

"Noi abbiamo alcuni campi in cui bisogna affiancare l'iniziativa privata. Oggi noi siamo in grado di produrre Il brand Campania accanto al brand Italia. Fino a qualche anno fa si parlava solo di rifiuti. Prima degli investimenti il vero ostacolo è ancora il groviglio burocratico. Ma noi in Campania dobbiamo sfruttare fino in fondo il fattore della qualità", ha proseguito De Luca.

"I campi in cui si deve dare una mano sono diversi. Il primo è quello della ricerca ", ha sottolineato ancora ancora De Luca "e la qualità. Da da questo punto di vista abbiamo fatto sforzi importanti ". Ma il cammino potrebbe risultare difficoltoso "per la palude burocratica". "Iniziative come queste servono a far circolare le idee", ha detto ancora evidenziando "che è necessario far vedere di persona le ricchezze che abbiamo ".





