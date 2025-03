Ignoti hanno esploso dopo mezzanotte diversi colpi d'arma da fuoco in via Limitone, a Frattamaggiore..

Numerosi i bossoli calibro 7,62x39 trovati sul manto stradale e sequestrati dai carabinieri del nucleo investigativo di Castello di Cisterna. Indagini in corso da parte dei Carabinieri impegnati nel ricostruire l'esatta dinamica della vicenda per capirne modalità e matrice.



