Campi Flegrei: Buonopane, "censimento alloggi per ospitare"

Un censimento degli alloggi disponibili in Irpinia per far fronte a eventuali esigenze derivanti dalla recrudescenza sismica e bradisismica dell'area dei Campi Flegrei. Il preidente dlela Provincia di Avellino, Rino Buonopane, porterà la proposta nella riunione del direttivo dell'Unione province campane che si svolgerà domani a Salerno.

"L'obiettivo -spiega Buonopane- è di avviare un censimento in provincia di Avellino, ma anche nelle altre province della Campania, oltre ad essere un segnale di vicinanza concreto a sostegno dei nostri corregionali che da mesi sono alle prese con non poche difficoltà. In molte aree del nostro territorio -conclude il presidente della Provincia- ci sono immobili inutilizzati, sia pubblici che privati, che possono essere utilizzati per ospitare in caso di necessità i residenti della provincia di Napoli".



