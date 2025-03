Buffa e le passioni argentine, 'La Milonga del Fútbol' a Napoli

Federico Buffa, amato storyteller sportivo italiano, arriva a Napoli con lo spettacolo tributo ai campioni del calcio argentino, 'La Milonga del Fútbol': unica data il 31 marzo alle 21 al Teatro Diana, dopo una lunga e fortunata tournée l'appuntamento si annuncia un vero evento per gli appassionati partenopei. Prodotto da International Music and Arts con la regia di Pierluigi Iorio, lo spettacolo racconta la storia e le gesta di tre delle più grandi personalità calcistiche di tutti i tempi: Renato Cesarini, Omar Sivori e Diego Armando Maradona.

"La Milonga del Fútbol è un omaggio alla creolizzazione del gioco attraverso tre giocatori connessi tra di loro - spiega Federico Buffa -. Gli argentini hanno osservato, imparato e poi pensato: gli inglesi hanno inventato il gioco, ma noi inventeremo l'amore per il gioco". "Tra continui rimandi e asimmetrie temporali, con le curve dinamiche delle vite dei protagonisti che, ineludibilmente, a un certo punto, si collegano, assistiamo alle gesta sportive di campioni senza età, incastonate nella meravigliosa diversità di quell'emporio mondiale chiamato Argentina, un melting pot di culture e tradizioni", spiega il regista Pierluigi Iorio. Renato Cesarini, un funambolo del gol, scoprirà Omar Sivori e lo porterà in Italia. Ci si riferisce a lui quando si parla di "Zona Cesarini": fu celebre infatti per aver segnato alcuni gol negli ultimi secondi prima del fischio finale e quel nome è divenuta un'espressione ormai di uso comune. Omar Sivori fu un campione talentuoso e irriverente fin da quando incantò l'Argentina degli anni '50 nel pieno del boom economico. Diego Armando Maradona, "el pibe de oro", il più grande di sempre, col suo calcio spettacolare e fantasioso divenne un idolo degli anni '80 -'90 per un popolo argentino che stava ancora affrontando le conseguenze della recessione e della dittatura del Generale Videla.

A impreziosire il racconto, Alessandro Nidi al pianoforte e Mascia Foschi al canto. La direzione musicale e le musiche originali sono di Alessandro Nidi.



