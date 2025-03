A Sorrento il 2 aprile riapre il Museo Correale di Terranova

Riapre il Museo Correale di Terranova di Sorrento. Con alcune novità: mercoledì 2 aprile il pubblico potrà ammirare nel Piano Blu, l'esposizione della collezione della Scuola di Posillipo, la più ricca degli ultimi 60 anni, e si insedierà il nuovo direttore Fabio Mangone, architetto e docente universitario.

La riapertura avverrà in forma ufficiale l'1 aprile alle ore 16 presente Gaetano Mauro, presidente del Museo, il sindaco Massimo Coppola, Mariano Nuzzo, soprintendente ABAP per l'Area Metropolitana di Napoli Mariano Nuzzo.

«La riapertura del Museo Correale segna un continuum del magnifico anno appena trascorso in cui abbiamo festeggiato il centenario dall'apertura del Museo Correale. Inaugureremo il nuovo Piano Blu con il programmato riallestimento della sala dedicata alla Scuola di Posillipo, che quest'anno sarà ancora più ricca con l'esposizione di ben 140 opere, tra cui alcune inedite del Gigante e di Achille Vianelli, grazie al lavoro di Andrea Fienga e di tutto il personale del Museo Correale che tengo a nominare e ringraziare singolarmente: Laura Cuomo, Paolo Abbisogno, Rachele De Angelis, Anna Scala e con la collaborazione di Andrea Porzio. Inoltre a breve inaugureremo anche la nuova passeggiata che porta al Belvedere, su cui abbiamo lavorato per mesi. Sono felice anche della recente nomina del nuovo Direttore Fabio Mangone, fortemente voluto da tutto il Cda costituito da Paolo Iorio e da Valter Luca De Bartolomeis, figure dal forte spessore culturale e professionale e con cui sono onorato di lavorare per la crescita dell'Ente Museo Correale di Sorrento» ha dichiarato il Presidente del Museo Correale Gaetano Mauro.



