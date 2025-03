Violenza sulle donne, due arresti dei Cc nel Napoletano

Due arresti per violenza di genere sono stati effettuati la scorsa notte dai carabinieri a Giugliano e Volla.

A Giugliano, nella frazione Varcaturo, i carabinieri della locale stazione sono intervenuti - allertati dal 112 - in un'abitazione. Poco prima un 48enne aveva litigato con la compagna convivente. La lite però è degenerata in violenza: l'uomo ha scaraventato sul volto della donna una vaschetta di gelato presa dal freezer per poi colpirla ripetutamente con schiaffi e pugni.

Le urla hanno rotto il silenzio della zona e qualcuno ha chiamato i carabinieri. I militari hanno bloccato l'uomo. A loro la donna ha raccontato di aver subito aggressioni e umiliazioni da circa un anno. La vittima è stata medicata dal personale del 118 intervenuto sul posto per poi essere trasferita in una struttura protetta. Il 48enne è stato arrestato e deve rispondere di maltrattamenti in famiglia.

A Volla i carabinieri della compagnia di Torre del Greco sono intervenuti in una abitazione su richiesta della stessa vittima.

La donna, una 34enne del posto, aveva appena litigato con il compagno, che l'aveva presa a schiaffi e poi chiusa in un ripostiglio. La 34enne aveva in tasca lo smartphone e si è rivolta al 112. I carabinieri l'hanno soccorsa e l'uomo, un 30enne già noto alle forze dell'ordine, arrestato per maltrattamenti in famiglia e lesioni. La donna è stata trasferita nell'ospedale Maresca.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA