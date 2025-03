Era finito in un canale e non riusciva a risalire. Un cucciolo meticcio è stato salvato dai vigili del fuoco di Avellino intervenuti nel pomeriggio sulla strada provinciale nel comune di Pratola Serra. Utilizzando tecniche speleo-alpino-fluviali sono riusciti a raggiungerlo e a trarlo in salvo. Il cagnolino è stato poi affidato al servizio veterinario della Asl di Avellino.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA