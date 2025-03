A Domani, il corto sui ragazzi di Nisida vince Cortinametraggio

L'edizione di Cortinametraggio che ha celebrato i 20 anni di questo festival tutto dedicato al cinema breve, trampolino di lancio di talenti e con un concorso di 21 film tutti di qualità, si è conclusa con la vittoria indiscussa di A Domani, il minifilm di Emanuele Vicorito.

E' un toccante racconto di contrasti, detenzione e seconda possibilità, colpa e speranza, realtà e favola in cui Arturo (Angelo Caianello), un giovane detenuto del carcere minorile di Nisida durante i lavori socialmente utili su una spiaggia si infatua di una turista alla quale non può dire la verità nè rivederla. Vicorito, 35 anni, napoletano, al suo terzo corto, è anche noto come attore da Gomorra a Mare Fuori e con questo A Domani ha avuto la produzione di Mad, Giffoni Hub e Gabbianella Movie e la distribuzione Pathos. La giuria formata da Pippo Mezzapesa, Paolo Genovese, Francesco Piras, Aldo Iuliano e Leonardo Maltese ha attribuito il Premio Cortinametraggio al Miglior Corto Assoluto "per la semplicità con cui questa storia d'amore sfiora il vissuto del protagonista e del suo cuore, accompagnando delicatamente lo spettatore in una profonda riflessione tra libertà e pregiudizio. In una cornice orribile e meravigliosa allo stesso tempo, quel ragazzo timido e sorridente ci ricorda cosa significa essere umani affrontando i propri errori, senza dimenticare se stesso e i propri sentimenti".

La Miglior Regia è andata a Majonezë di Giulia Grandinetti (che tra l'altro è opera finalista anche nella cinquina dei David di Donatello). Menzioni speciali a Pinocchio Reborn di Matteo Cirillo e a Dream Car Wash di Edoardo Brighenti.

A Domani ha avuto anche il premio della giuria Young (composta da Ludovico Tersigni, Sara Ciocca ed Eleonora Gaggero), il premio Rai Cinema Channel (alla presenza del Presidente Nicola Claudio) e il premio del pubblico presieduto da Luca Capuano.

Il Premio Aermec Miglior Commedia (assegnato da Andrea Roncato, Michela Giraud, Giovanni Veronesi, Giuseppe Stasi e Giancarlo Fontana): è andato a La Buona Condotta di Francesco Gheghi, con una menzione speciale Sharing is Caring di Vincenzo Mauro. Il Premio della Stampa (dalla giuria composta da Steve Della Casa, Alessandra Magliaro, Cristiana Allievi, Alessia De Antoniis e Martina Barone) è andato a Phantom di Gabriele Manzoni, un film che racconta una storia di giovani in una borgata romana "messa in scena con una tensione mai esagerata e in grado di condurre una continua inquietudine lo spettatore durante la narrazione.

Un regista promettente del futuro, in grado di dirigere con precisione e sottigliezza i suoi attori".

I Premi Pianegonda per le migliori interpretazioni sono andati a Daniel Angelo Fornaro per Phantom ("Nonostante la giovane età, la sua potenza espressiva è travolgente. Ogni suo cambio di pensiero ed emozione arriva dritto allo stomaco") e ad Anna Manuelli per Comunque Bene di Beatrice Baldacci ("Capace di camminare sul filo delle emozioni con intensità e profondità, arricchendo ogni parola con lo sguardo e il gesto.").

Il Premio Andromeda Film per la Miglior Sceneggiatura è andato a Superbi di Nikola Brunelli. Il Premio Anec e Fice è stato attribuito a Playing God di Matteo Burani.

Il Premio Acqua Minerale San Benedetto "Mestieri del Cinema" è andato a Marcello di Maurizio Lombardi.

Inoltre, hanno assegnato anche due menzioni speciali a Pinocchio Reborn di Matteo Cirillo e Sharing is Caring di Vincenzo Mauro.

Per la sezione internazionale dedicata al cinema portoghese, il miglior corto è risultato Fallen di Edgar Medina ed il premio è stato consegnato dall'Ambasciatore Bernardo Futscher Pereira.

Il Premio PromoTurismo FVG è andato a Hold On di David Barbieri.

Proseguono i riconoscimenti con il Premio Groenlandia Film e il Premio ANPIT assegnati a Le Faremo Sapere di Beppe Tufarulo.

Il Premio Speciale Grand Hotel Savoia Cortina d'Ampezzo a Dream Car Wash di Edoardo Brighenti e Al Buio di Stefano Malchiodi.

Gianluca Zonta, vincitore lo scorso anno con L'Acquario, ha ricevuto il premio Speciale Il Rossetti Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia.

Infine, il Premio Speciale Cotril è stato assegnato alla giovane attrice Sara Ciocca.



