Omaggio a Pino Daniele al Palapartenope,fra musica e solidarietà

"Una serata all'insegna della musica e del sociale proprio come sarebbe piaciuto al nostro 'Nero a metà' che dai lontani anni Settanta ha sempre scelto il Teatro Tenda come location per i suoi concerti; la scelta di avere tanti giovani sul palco è voluta perché il nostro memorial è nato con lo scopo di preservare e tenere vivo il ricordo di Pino Daniele e i giovani saranno i futuri custodi del nostro patrimonio culturale ed artistico". Così Rino Manna, patron del Palapartenope e promotore dello spettacolo dedicato ai 70 anni di Pino Daniele svoltosi nella struttura con la partecipazione di diversi artisti. "Vedere i grandi della musica affiancati dalle giovani leve - aggiunge Manna - è stata la più alta espressione a cui si potesse aspirare, la musica di Pino non ha confini e non ha tempo. Quest'anno sul palco abbiamo avuto anche una scala reale di interpreti femminili, che a mio avviso hanno reso alcuni pezzi di Pino ancora più magici".

La serata dedicata a Pino Daniele, sottolineano gli organizzatori in una nota, "ha segnato una svolta radicale nella storia del memorial che ormai si svolge da 10 anni ad opera di Rino Manna. Una ventata di freschezza che ha portato ad alternarsi sul palco i grandi professionisti e i giovani artisti, un mix perfetto ed esplosivo che ha permesso al pubblico di godere di uno spettacolo di classe". Grazie al all'organizzazione generale curata da Alessia Massa e alla collaborazione dello staff tecnico del Palapartenope, "la casa artistica di Pino Daniele, si è vestita a festa - si mette in evidenza - nel foyer gli allestimenti a cura del wedding planner Nicola Pezzella hanno permesso al pubblico di scattare selfie ricordo, l'intrattenimento con karaoke e live music è stato invece organizzato con N'Arte e DamAcademy, e ancora l'angolo memorabilia con biglietti, locandine, magliette e scatti di Pino nel corso degli anni al Teatro Tenda, nell'angolo merchandising le magliette commemorative del memorial Je sto vicino a te e il cui ricavato sarà devoluto al reparto oncologico del Santobono-Pausilipon è stato preso d'assalto dai fan". Da segnalare anche il live painting del designer Giuseppe Klain il cui quadro è già stato venduto e il cui ricavato sarà devoluto anch'esso a favore dell'ospedale Santobono-Pausilipon". Una serata "immersiva" tra giochi di luce, effetti visivi e proiezioni in hd "con una platea di più di 4.500 persone e in sold out già da settimane".

Il coordinamento musicale è stato del maestro Adriano Pennino. Sul palco, fra gli altri artisti, Miro di Mare, Jelecrois, Dadà, Greg Rega, Soul-Food Vocalist, Mavi, Ste', Maldestro, Granatino, Paolo Vallesi, Monica Sarnelli, La Nuova orchestra italiana, Pietra Montecorvino, Fulvio Bennato, Karima, Grazia Di Michele, Ivan Segreto, Leo Gassmann, Walter Ricci, Laura Klain, Rossella Cosentino, Joe Barbieri, Nea Arcadia. Non sono mancati i saluti di amici che non hanno potuto prendere parte all'evento come Francesco Cicchella, Almamegretta, Eugenio Bennato; Al Di Meola ha voluto esserci con un videosaluto in cui ha raccontato del suo amico e del legame speciale che li ha uniti sin dal loro primo incontro. La serata è stata condotta da Gigio Rosa ed Emanuela Tittocchia. L'evento ha ottenuto il patrocinio di Regione, Comune, Napoli Città della Musica e Città Metropolitana.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA