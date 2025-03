Incidente nel Salernitano, morti due giovani

Tragico Incidente stradale nella tarda serata di ieri in località Fonte di Roccadaspide (SA). Per cause ancora da accertare due auto, un'Audi A3 e un'Alfa 147, si sono scontrate e nell'impatto un ragazzo 25 enne del posto ha perso la vita sul colpo. I Vigili del Fuoco del distaccamento di Agropoli sono intervenuti per tirare fuori dalle lamiere anche gli altri tre feriti ed affidarli alle cure dei sanitari del 118. In nottata, però, anche un altro giovane, di 24 anni, è deceduto in ospedale a causa dei traumi riportati. Sul posto sono arrivati anche i carabinieri per definire la dinamica dell'incidente.



