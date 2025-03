Corvara, smascherata coppia italiana di falsi operatori di banca

Due coniugi italiani incensurati residenti nella provincia di Napoli sono stati denunciati a piede libero per "truffa in concorso" dai Carabinieri di Corvara in Badia, in provincia di Bolzano, in seguito alla denuncia di un turista residente nella provincia di Pavia.

La coppia aveva messo in piedi la truffa facendo finta di agire per conto di un istituto di credito riuscendo a farsi versare dalla vittima 18.7775 euro. I militari della stazione della località turistica altoatesina hanno avviato l'indagine a seguito di una querela.

Il modus operandi, informa una nota dell'Arma, è quello "ormai consolidato che prevede contatti telefonici preliminari tra i truffatori e le vittime che vengono convinte da sedicenti operatori dei più disparati istituti di credito, a effettuare bonifici di somme di denaro più o meno ingenti su alcuni conti correnti italiani, al fine di evitare movimentazioni di denaro non autorizzate".

I Carabinieri di Corvara in Badia sono riusciti a risalire alla coppia e sono riusciti a far scattare il sequestro preventivo di almeno una parte della somma, circa 5.000, che i truffatori erano riusciti a farsi accreditare prima che il denaro venisse dirottato su conti esteri.

L'Autorità Giudiziaria competente, concordando con le risultanze investigative dei Carabinieri di Corvara in Badia, ha emesso i decreti di perquisizione che, con l'ausilio del personale Arma della Provincia di Napoli, hanno suffragato le ipotesi investigative e portato al sequestro di documenti d'identità utilizzati dalla coppia per aprire materialmente i conti correnti in Italia sul quale finivano i soldi delle vittime.



