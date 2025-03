Teatro Ridotto, domani e domenica si ride con Santino Caravella

A Salerno uno dei volti più apprezzati della comicità italiana. Il pubblico del Teatro Ridotto si prepara a due serate all'insegna della comicità e della musica con Santino Caravella, comico e cantautore pugliese, vincitore dei più prestigiosi festival del cabaret, tra cui il Premio Charlot 2012.

Caravella sarà protagonista dello spettacolo "Ridiamoci su", in programma domani, sabato 22 e domenica 23 marzo, ospite della rassegna Che Comico, ideata dalla Gv Eventi di Gianluca e Valentina Tortora.

Con il suo inconfondibile stile ironico e tagliente, dal 2013 al 2016 ha indossato le vesti del precario nel noto programma di RaiDue "Made in Sud" e più avanti Rai4 gli affiderà la co-conduzione del programma comico "Challenge 4", Caravella porta in scena uno show che alterna momenti di puro cabaret a intermezzi musicali, raccontando con leggerezza e umorismo la vita quotidiana, i vizi e le virtù della società contemporanea.

Uno spettacolo coinvolgente e dinamico, in cui il talento di Caravella emerge in tutta la sua versatilità artistica, regalando al pubblico un'esperienza indimenticabile tra risate e riflessioni.



