Soccodato: 'Sito del Fusaro protagonista dello sviluppo di Mbda'

"Ottimi risultati" di Mbda in Italia grazie all'incremento della produzione che vede "protagonista" lo stabilimento di Bacoli: è stato Giovanni Soccodato, managing director di Mbda Italia e Executive Group Director Sales and Business Development di Mbda, a sottolineare sottolineare il contributo del sito di produzione italiano basato al Fusaro: "L'accelerazione impressa alla nostra produzione - ha indicato - è frutto dell'impegno di molti, come le nostre persone che alacremente portano passione e risultati. Ma è il risultato anche di una grande sinergia con il territorio, con gli Enti locali, come il Comune di Bacoli con cui lavoriamo a stretto contatto, e che condivide il percorso nell'ottenimento di autorizzazioni fondamentali per gli investimenti che ci vedono e ci vedranno protagonisti".

"Questo - ha aggiunto - ci consentirà di allestire nuove linee di produzione sui terreni acquisiti attraverso la Zes unica, ospitare i nuovi assunti, di cui avremo bisogno quest'anno e di spingere ulteriormente sull'acceleratore, per rispondere ai tempi stringenti richiesti dai nostri clienti per garantire la loro operatività".

Soccodato lo ha indicato a margine della conferenza stampa italiana, con un focus su Mbda Italia, a Roma, dopo la presentazione lunedì scorso a Parigi dei risultati complessivi, con una forte crescita di ordini e produzione, del consorzio europeo di sistemi missilistici per la difesa Mbda.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA