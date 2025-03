Sgambati, Uil sostiene ragioni rinnovo contratto metalmeccanici

"La Uil Campania non può non sostenere le ragioni del rinnovo del contratto dei metalmeccanici che assume un valore ancora più forte e strategico nel Mezzogiorno poiché non si riesce a realizzare la contrattazione integrativa e quindi il contratto resta l'unico strumento per tutelare salari e diritti delle lavoratrici e dei lavoratori". Così Giovanni Sgambati, segretario generale della Uil di Napoli e Campania, presente all'assemblea unitaria di questa mattina di FIOM FIM UILM alla Mostra d'Oltremare di Napoli.

"Stamattina siamo qui al fianco e a sostegno dei metalmeccanici e venerdì 28 marzo saremo in piazza per lo sciopero unitario della categoria."



