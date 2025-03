Schlein, Pd vicino a cittadini Campi Flegrei qui e in Parlamento

"Stiamo seguendo con grande vicinanza la preoccupazione delle cittadine e dei cittadini dei Campi Flegrei". Lo ha detto la segretaria del Pd Elly Schlein a margine del suo intervento al congresso nazionale del Psi in corso a Napoli, commentando le contestazioni dei movimenti a Napoli in occasione della manifestazione della Lega a Bagnoli.

"Ci sono qui con me - ha sottolineato Schlein - i nostri deputati ed eurodeputati che con diversi atti stanno chiedendo che sia fatto tutto il necessario per gestire la situazione e mettere in sicurezza le persone. Naturalmente si vive un sentimento di preoccupazione, di paura che in qualche modo colpisce coloro a cui vogliamo manifestare tutta la nostra vicinanza e metterci a disposizione come Partito Democratico sia a livello locale, qui a Napoli e nei Campi Flegrei ma anche in Parlamento, per fare tutto ciò che è necessario fare".



