Schlein, in Campania governo positivo, lavoriamo per il futuro

"Qui in Campania c'è stata un'esperienza di governo positiva, condivisa e quindi chiaramente noi stiamo già lavorando con il nostro commissario Antonio Misiani e con tutto il partito campano per interloquire con tutte le altre forze del campo progressista per provare a costruire il futuro, l'alternativa". Lo ha detto la segretaria del Pd Elly Schlein a margine del suo intervento al congresso nazionale del Psi in corso a Napoli, in merito alle elezioni regionali in programma in autunno in Campania.

"Siamo al lavoro - ha aggiunto Schlein - e siamo naturalmente in dialogo anche sui grandi temi per la Campania nel futuro a partire anche dal buon lavoro svolto in questi anni sul terreno sociale, culturale, infrastrutturale, insomma sull'utilizzo dei fondi. C'è moltissimo su cui vogliamo continuare a lavorare insieme e le forme e i modi naturalmente le discuteremo insieme".

Parlando del Psi, Schlein ha spiegato: "mi fa piacere essere al congresso del partito con Enzo Maraio, per me è importante portare un segno di amicizia, di vicinanza di tutto il Partito Democratico. Tante sono le sfide che abbiamo affrontato insieme, i territori dove governiamo insieme, dove intendiamo continuare a farlo. Tante sono le sfide che ci aspettano anche in vista delle prossime elezioni politiche, dove il nostro auspicio è quello di lavorare insieme per battere il governo più a destra della storia repubblicana".



