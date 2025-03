Rifiuti non differenziati?A Casoria su sacchetto ci sarà marchio

Casoria dichiara guerra al degrado e "bolla" gli incivili: il Comune ha infatti deciso di apporre un marchio sui sacchetti lasciati da coloro che non differenziano e deturpano.

E così i sacchetti contenenti rifiuti non conformi non verranno ritirati e saranno segnalati con un bollino adesivo; chi trasgredisce verrà individuato e sanzionato. Un messaggio chiaro per scoraggiare comportamenti incivili e migliorare il decoro urbano. Negli ultimi giorni sono stati effettuati controlli in decine di condomini della città per contrastare il conferimento irregolare dei rifiuti e garantire maggiore pulizia nelle strade, si legge in una nota del Comune. L'operazione, condotta dalle Guardie Ambientali, con il supporto della Polizia Municipale e di Casoria Ambiente, verrà estesa a tutto il territorio comunale per individuare e sanzionare i trasgressori con le dovute multe.

"Casoria merita rispetto e noi non ci fermeremo di fronte a chi la deturpa. Lavoriamo ogni giorno per una città più pulita, ma serve la collaborazione di tutti. I controlli continueranno e saranno sempre più serrati", ha detto il sindaco Raffaele Bene.

Anche l'assessore all'Ambiente Valerio Cresci ha ribadito l'importanza dell'operazione: "Il nostro impegno è massimo, grazie al prezioso lavoro di Casoria Ambiente e delle Guardie Ambientali. Chiediamo ai cittadini di essere parte attiva di questo cambiamento: solo insieme possiamo vincere questa battaglia contro l'inciviltà". L'amministrazione comunale invita tutti i residenti a rispettare il calendario di conferimento e a segnalare eventuali irregolarità.



