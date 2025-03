Presidio permanente dei Vigili del fuoco su tangenziale Napoli

Alcuni mezzi dei vigili del fuoco saranno dislocati in maniera permanente nei pressi dello svincolo di Capodimonte della tangenziale di Napoli. La consegna è in corso presso la sede del comando provinciale di Napoli alla presenza del vicepremier Matteo Salvini e del ministro dell'interno, Matteo Piantedosi. La società Tangenziale di Napoli offrirà in comodato d'uso alcuni mezzi di ultima generazione. Il presidio dei vigili del fuoco sarà dunque in un tratto di strada che, come ha evidenziato l'ad di Tangenziale di Napoli, Luigi Massa, risulta essere il più trafficato di Italia. Il protocollo è stato illustrato dal Capo dei vigili del fuoco, Eros Mannino. I mezzi potranno essere impiegati anche per emergenze che si potrebbero registrare nelle aree circostanti, come i Campi Flegrei.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA