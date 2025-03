Piantedosi, a Napoli la riunione del Med Five ad aprile

"Si farà qui a Napoli il Med Five ad aprile". Lo ha annunciato il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, nel corso del suo intervento all'iniziativa della Lega in corso a Città della scienza. Il Med Five comprende i ministri dell'Interno di Italia, Cipro, Grecia, Spagna e Malta.

"Ho voluto che si facesse qui a Napoli - ha affermato - per avviare una grande riflessione non solo sui temi del contrasto all' immigrazione irregolare, ma anche in relazione alle prospettive del futuro economico del nostro Paese in una proiezione euro-mediterranea anche alla luce dello scenario geopolitico internazionale".



