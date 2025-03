Napoli,donne Divina Commedia tra libri Biblioteca Universitaria

Entrare nella storica biblioteca universitaria di Napoli, nel cuore dei vicoli del centro invasi dai turisti e ritrovarsi improvvisamente nel 1300, a parlare con Francesca, Taide, Pia, Matelda, le donne protagoniste del viaggio di Dante Alighieri nella "Divina Commedia". Accade martedì 25 marzo alla Biblioteca Universitaria di Napoli (BUN) di Napoli che celebra con il teatro di interazione il Dantedì, che ogni anno in quella data ricorda il grande poeta. L'evento sarà interamente dedicato alle donne della Divina Commedia, realizzata con Museodivino e l'Associazione di promozione sociale Progetto Sophia che mettono in scena tra le colonne della grande biblioteca e gli scaffali dei libri un programma ricco di emozioni, tra postazioni interattive, canti e performance, per rivivere la forza innovativa e sempre attuale della poesia dantesca. "Entriamo nella giornata di celebrazione di Dante - spiega all'ANSA la direttrice della Bun Silvia Iovine - con lo scopo di rendere questa celebrazione un'esperienza diretta, per coinvolgere il pubblico in maniera nuova, con moderna interazione. Si vivrà in prima persona il viaggio dantesco nella Divina Commedia tra preziosi manoscritti e prime edizioni a stampa, grazie alla nostra sezione dedicata alle opere di Dante con testi suoi e altri dedicati alla sua opera, raccolti qui alla Biblioteca Universitaria dal Marchese Casanova. E' uno dei fondi più antichi della biblioteca e tra i più preziosi, con alcune opere che verranno esposte. Base di questo viaggio è l'elemento delle figure femminili nella Divina Commedia, da quelle note come Francesca alle protagoniste meno celebri, in un'idea di evidenziare questo aspetto della produzione dantesca, nel rapporto tra la poesia e le donne". Il 25 marzo l'evento sarà dedicato nella mattina alle scuole mentre nel pomeriggio è aperto gratuitamente al pubblico in due turni, alle ore 16 e alle ore 17, prenotandosi con una mail a museodivino@gmail.com. L'evento parte dal Loggiato Monumentale, dove il visitatore verrà accolto tra pilastri, archi e busti di personaggi storici del passato, delle guide, come Virgilio, che prenderanno vita per permettere ai visitatori, che saranno come Dante, di interagire con figure come Francesca, Taide e Pia. Il viaggio proseguirà verso la Sala Rari che diventerà il Paradiso Terrestre, dove tra preziosi manoscritti e prime edizioni a stampa si incontreranno due donne straordinarie: Beatrice, la musa ispiratrice di Dante, e Matelda, la misteriosa e affascinante creatura femminile che guida le anime purificate verso il Paradiso.

"La formula che presentiamo in questo Dantedì - spiega Silvia Corsi, direttrice del Museodivino di Napoli che mette in scena l'evento - coniuga diversi eventi di approccio alla Divina Commedia che abbiamo proposto in vari anni nel museo nato nel 2019, dove abbiamo una serie di sculture e miniature dedicate alla Divina Commedia e studiamo quanto narrato da Dante in questo lungo viaggio. Metteremo al centro personaggi noti, ma anche altro poco conosciuti. Il pubblico si è abituato negli anni a Paolo e Francesca e ha dimenticato invece il viaggio nella Divina Commedia inteso come ascensione verso la bellezza e la dolcezza. Francesca da Rimini, Pia dei Tolomei raccontano loro stesse, interpretati da colleghi del nostro Museo che danno voce ai personaggi, mentre il visitatore sarà come Dante che fa il viaggio e potrà citare i versi della Divina Commedia". Una giornata interattiva per i visitatori che chiuderanno la visita con il momento musicale del "Piccolo concertino mateldico" a cura di Flavia d'Ambrosio e Joe Nocerino.



