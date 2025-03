Maraio (Psi) a Schlein,condivido testardamente alleanza unitaria

"Condivido totalmente, testardamente l'alleanza unitaria che Schlein ha rilanciato per portarla da Napoli in tutte le regioni. I risultati non sono mancati in Sardegna, in Umbria, siamo riusciti anche nella stessa Liguria dove ci è mancato per un soffio il ribaltone. Ora aspettiamo la sentenza del 9 aprile della Consulta sul terzo mandato. Se a De Luca non viene impedita la candidatura noi faremo le nostre valutazioni e lavorerò come sempre ho fatto per unire, perché io sono testardamente convinto che tenere la coalizione insieme sia necessario, sia possibile e sia soprattutto utile a tutti i partiti del centrosinistra". Lo ha detto il segretario del Psi Enzo Maraio a margine del congresso nazionale del partito a Napoli.

"Una coalizione - ha aggiunto Maraio - ampia e plurale va costruita partendo dai temi, dai programmi. Oggi per rivincere in Campania e poi vincere in Italia il centrosinistra ha bisogno di partire dai temi, senza farsi la guerra all'interno. Il modello Napoli, che sta portando avanti il sindaco Manfredi, tiene unita la coalizione e i risultati sono sotto gli occhi di tutti. Quel modello deve essere esportato dovunque e su questo accogliamo con grande piacere tutti i nostri amici della coalizione, Conte, Schlein e gli altri, proprio perché siamo convinti e siamo testardamente unitari. Siamo convinti che solo coalizioni plurali e unite possano essere competitive a tutti i livelli".



