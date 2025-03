Gubitosi lascia a fine anno Giffoni, il festival dei giovani

Claudio Gubitosi, fondatore e direttore del Giffoni Film Festival dal 1971, lascerà la direzione dell'evento alla fine del 2025, dopo 55 anni di attività. In un'intervista al Mattino l'annuncio che affiderà la guida del Festival al figlio Jacopo. La sua soddisfazione più grande - spiega - è stata quella di "essere divenuti interlocutori dei giovani che riconoscono di avere nel festival un compagno di viaggio". Ricorda gli ospiti eccellenti giunti al Giffoni, tra i tanti, Truffaut che lo definì "il più necessario tra i festival di cinema".

Ora, alla vigilia dei suoi 75 anni, Gubitosi prepara "il suo secondo tempo" e intanto invita la premier per l'estate. "Il festival - ha detto dalle colonne del quotidiano - è patrimonio di tutti, ricordo quando Giorgia Meloni venne nelle vesti di ministro per la Gioventù del governo di Berlusconi. Spero accetti l'invito ad averla quest'anno ospite come presidente del Consiglio".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA