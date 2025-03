Fondazione Marisa Bellisario annuncia due premi per le imprese

Nel corso dell'evento "Forze generatrici" che si è tenuto al Museo Plart di Napoli, sono stati annunciati due progetti firmati Fondazione Marisa Bellisario: Women Value Company con Intesa Sanpaolo e - Woman Empowerment Company con Confindustria.

La prima iniziativa, rivolta alle piccole e medie imprese che promuovono la parità di genere, l'inclusione e l'innovazione nel mondo del lavoro, è nata dalla collaborazione tra la Fondazione Marisa Bellisario e Intesa Sanpaolo, che in otto edizioni ha raccolto oltre 6.000 candidature, premiando 800 PMI. Tra i requisiti richiesti: Servizi di conciliazione famiglia-lavoro e welfare aziendale, Organizzazione del lavoro flessibile, Politiche retributive eque, Percorsi di carriera per le donne in ruoli manageriali, Iniziative a favore della diversità di genere. Le due imprese vincitrici - una piccola e una di medie dimensioni - riceveranno la Mela d'Oro durante la cerimonia della XXXVII edizione del Premio Marisa Bellisario, che si terrà il 27 giugno al Parco Archeologico del Colosseo e sarà trasmessa su Rai1. E' possibile candidarsi fino al 23 aprile su https://surveys.intesasanpaolo.com/wix/6/p1860152576.aspx.

Inoltre, la Fondazione Marisa Bellisario, insieme a Confindustria, ha lanciato la nuova edizione del Premio Women Empowerment Company, un riconoscimento dedicato alle grandi imprese che si distinguono per il loro impegno nella parità di genere, inclusione e valorizzazione del talento femminile. Il premio vuole valorizzare le aziende che adottano politiche concrete per l'empowerment femminile, creando un ambiente di lavoro più equo e sostenibile.

Possono candidarsi grandi imprese pubbliche e private con sede in Italia e che abbiano più di 250 dipendenti, un fatturato superiore a 50 milioni di euro e un bilancio annuo sopra i 43 milioni di euro.

I criteri di selezione includono: Progetti per lo sviluppo della leadership femminile, Programmi di mentorship e formazione STEM, Politiche per l'inclusione e la parità salariale, Iniziative di work-life balance per i dipendenti. Le candidature sono aperte fino al 28 marzo 2025 al seguente link https://form.confindustria.it/premio-bellisario-2025.



