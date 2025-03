Droga in cappella votiva e cane con orecchie mozzate, arrestato

Durante i controlli per verificare lo stato di salute dei suoi quattro pitbull scoprono che custodiva la droga in una cappella votiva: un 42enne di Ercolano, in provincia di Napoli, è stato arrestato e messo ai domiciliari dai carabinieri che ora, oltre al reato di detenzione di droga a fini di spaccio, gli contestano anche il maltrattamento di uno dei suoi cani, trovati tutti in buone condizioni: a uno dei molossi, infatti, sono state mozzate le orecchie.

A destare i sospetti dei militari - che hanno eseguito l'ispezione dei cani con i militari forestali di Torre Del Greco, i colleghi della sezione operativa della locale Compagnia, e con il personale specializzato del servizio veterinario Asl - è stato il ritrovamento di 1340 euro in banconote di piccolo taglio. Hanno deciso così di approfondire la circostanze e, perquisendo l'abitazione e un terreno, hanno trovato, in una cappella votiva nella disponibilità del 42enne, 6 dosi di cocaina e 23 dosi di crack.

Il 42enne è stato così arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio e sottoposto ai domiciliari. Per il maltrattamento del pitbull è stato invece denunciato.



