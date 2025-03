Detiene illegalmente materiale esplosivo, arrestato

Ad Orria (Salerno), i carabinieri della stazione di Gioi Cilento, con l'ausilio degli artificieri antisabotaggio del comando provinciale Carabinieri di Salerno, dopo una perquisizione, hanno arrestato per detenzione illecita di esplosivo e munizionamento un 49enne del luogo. Custodiva in un deposito di pertinenza dell'abitazione numerosi ordigni esplosivi artigianali, nonché cartucce di vario calibro. L'uomo è ora agli arresti domiciliari in attesa della convalida da parte del gip del Tribunale di Vallo della Lucania.



