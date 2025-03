Ciciliano, presentati nuovi livelli allerta rischio vulcanico

Oggi viene presentata "una rimodulazione dei livelli" di allerta per il rischio vulcanico "legata all'ottimizzazione delle azioni da mettere in campo sulla base di una visione moderna, definita dalla Commissione Grandi Rischi. La strategia di pianificazione deve essere condivisa con i territori, quindi sindaci, prefettura, Regione Campania per arrivare alla riorganizzazione della pianificazione nazionale". Così il capo Dipartimento della Protezione Civile, Fabio Ciciliano, in conferenza stampa nell'Auditorium del Dipartimento, a Roma.

Sono quattro i livelli di allerta nella nuova tabella che però "non è ancora in vigore". Sono contrassegnati da colori diversi: verde (stato del vulcano "quiescente"), giallo ("disequilibrio debole" e "disequilibrio medio"), arancione ("disequilibrio forte" e "disequilibrio molto forte") e rosso ("pre eruttivo").

"Se oggi fosse in vigore la nuova tabella, per il rischio vulcanico ai Campi Flegrei, saremmo ancora in giallo dove ovviamente l'azione operativa del sistema di protezione civile sarebbe nella fase 2 - ha aggiunto - Ci sono delle fasi operative diverse, soprattutto sul giallo e sull'arancione, in sostanza il sistema, più che modificato, è stato affinato.

Queste due fasi serviranno per dare una risposta più pronta del sistema nazionale di protezione civile, in maniera tale che possa essere facilmente adeguabile la risposta alla gestione dell'emergenza sulla base di quelle che sono le esigenze delle comunità locali". Ciciliano ha fatto sapere che la nuova strategia di pianificazione entrerà "in vigore nel più breve tempo possibile".



