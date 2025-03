Arte, musica nell'era AI:confronto al Conservatorio di Benevento

Un'occasione di confronto tra esperti nazionali e internazionali su un tema di crescente rilevanza, con particolare attenzione al settore AFAM (Alta Formazione Artistica e Musicale): vuole essere questo il primo convegno nazionale dedicato al futuro dell'arte e della musica nell'era dell'intelligenza artificiale che si terrà oggi, 21 marzo, nel Conservatorio Statale di Musica "Nicola Sala" di Benevento nel complesso di San Vittorino dalle 9:30 alle 18. La giornata, imform auna nota, sarà scandita da due sessioni di approfondimento che vedranno la partecipazione di studiosi, professionisti e rappresentanti di realtà del mondo accademico e tecnologico. Sono previsti anche gli interventi di Caterina Meglio, presidente del Conservatorio di Benevento, Antonella Tartaglia Polcini, professoressa di Diritto Privato nell'Università del Sannio e assessore al Comune di Benevento, Giuseppe Ilario, direttore del Conservatorio, e Antonio D'Aloia, professore di Diritto Costituzionale nell'Università di Parma, che porteranno il loro contributo su un tema che sta trasformando profondamente il panorama culturale mondiale.

Nella sessione mattutina, introdotta e moderata dal giornalista Alessandro Barbano, interverranno esperti di filosofia, tecnologia e diritto, tra cui Sebastiano Maffettone, docente di Filosofia Politica e Teorie della Globalizzazione nell'Università LUISS Guido Carli di Roma, Elisa Giomi, commissaria AGCOM, Federica Tremolada, general manager di Spotify in Europa, Carmelo Fontana, senior regional counsel di Google, Riccardo Manzotti, professore di Filosofia Teoretica nell'Università IULM di Milano, e Paolo Gallina, professore di Robotica e Interazione Uomo-Macchina nell'Università di Trieste.

A seguire, un secondo panel, guidato dal giornalista Alfonso Ruffo, darà spazio a esperti come Pierpaolo Forte, professore di Diritto Amministrativo nell'Università degli Studi del Sannio, Edoardo Raffiotta, professore di Diritto Costituzionale nell'Università di Milano-Bicocca, Andrea Cristina Tassoni, legal affairs Minerva Pictures, Jacopo Ettorre, giurista, compositore e cantautore, e Sena Santini, autrice televisiva e assegnista di Diritto Costituzionale nell'Università di Parma.

Il dibattito si concluderà con l'intervento di Alberto Barachini, sottosegretario con delega all'Informazione e all'editoria. La discussione si concentrerà sugli aspetti giuridici e tecnologici dell'intelligenza artificiale applicata al mondo artistico-musicale.

Sono previsti, inoltre, gli interventi di Clemente Mastella, sindaco di Benevento, Raffaela Moscarella, prefetto, e Giovanni Nunzio Trabunella, questore. "L'intelligenza artificiale sta rivoluzionando la creatività e la produzione artistica, sollevando questioni complesse che spaziano dalla tutela del diritto d'autore alle nuove modalità di fruizione e distribuzione della musica e delle arti visive". Un aspetto centrale dell'incontro sarà il settore AFAM, che rappresenta la base della formazione per le nuove generazioni di artisti e musicisti. "In un'epoca in cui l'IA sta diventando sempre più presente nella composizione musicale, nella creazione visiva e persino nell'insegnamento delle discipline artistiche, è fondamentale interrogarsi su come queste innovazioni possono essere integrate nei percorsi formativi senza snaturare il valore dell'espressione umana".

La presidente del Conservatorio, Caterina Meglio, ha detto: "Siamo orgogliosi d'inaugurare una collaborazione con l'Università degli Studi di Parma, il cui primo atto si concretizza in questo convegno. Ciò proietta la nostra Istituzione al centro della ricerca e della sperimentazione nel settore AFAM. Ancora una volta, il nostro Conservatorio si conferma un laboratorio di idee e innovazione, anticipando le sfide che il mondo artistico e musicale dovrà affrontare nei prossimi anni". Giuseppe Ilario, direttore del "Nicola Sala", ha aggiunto: "Il Conservatorio di Benevento è da sempre un luogo di ricerca e sperimentazione, attento alle trasformazioni del panorama artistico e culturale. Con questo convegno, vogliamo aprire un dialogo tra tradizione e innovazione, esplorando le potenzialità dell'intelligenza artificiale nel mondo della musica e dell'arte".



