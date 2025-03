Anziano tenta suicidio, salvato da Polizia di Stato ad Avellino

Solo in casa, un anziano ha tentato il suicidio dopo aver avvertito il 113 della Questura di Avellino. All'arrivo degli agenti, al quinto piano di un condominio nel centro del capoluogo l'uomo, 80 anni, in forte stato di agitazione si era puntato un coltello alla gola ed è stato disarmato.

Quando tutto sembrava rientrato, l'anziano ha tentato di lanciarsi nel vuoto dalle scale. Provvidenziale l'intervento di un agente che è riuscito ad afferrarlo in extremis alle gambe e a riportarlo sul pianerottolo. Anche a causa delle ferite che si era procurato al collo, è stato disposto il suo trasferimento in ospedale



