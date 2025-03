Al Plart di Napoli incontro con la Fondazione Marisa Bellisario

Al Museo Plart di Napoli l'evento "Forze generatrici" all'interno del quale le imprenditrici campane della Fondazione Marisa Bellisario hanno dialogato con la classe dirigente della Fondazione Plart. Un momento di confronto tra due realtà che hanno un forte radicamento sul territorio.

"Le imprenditrici - ha spiegato Maria Pia Incutti, presidente della Fondazione Plart - sono forze generatrici di cambiamento, capaci di trasformare idee in realtà e visioni in progetti concreti. Al Plart crediamo che l'innovazione nasca dall'incontro tra creatività e tecnologia, tra passato e futuro, tra il saper fare artigianale e le opportunità offerte dal design generativo e dall'intelligenza artificiale. Come Fondazione Plart con la Fondazione Marisa Bellisario, celebriamo la capacità delle donne di essere pioniere in ogni settore, creando connessioni, ispirando nuove traiettorie e contribuendo attivamente a un ecosistema in cui cultura e impresa si alimentano a vicenda. Questo evento è un'opportunità per costruire insieme nuove prospettive e rafforzare la rete di chi, ogni giorno, genera valore con la propria visione e determinazione".

"Le imprenditrici e le professioniste che abbiamo incontrato - ha aggiunto Rossella Paliotto, amministratore delegato di AET Holding Spa e direttore generale della Fondazione Plart - sono la dimostrazione concreta di come visione, competenza e passione possano generare valore per il territorio della Campania e per l'intero Paese. La capacità di innovare non è solo tecnologica, ma anche culturale: significa creare modelli di impresa sostenibili, inclusivi e in grado di affrontare le sfide globali con una prospettiva nuova. In questo contesto, la sinergia tra mondo imprenditoriale, istituzioni e cultura diventa essenziale per costruire un futuro in cui le donne siano sempre più protagoniste. Il confronto di ieri è un'occasione preziosa per rafforzare questa rete e per continuare a tracciare insieme nuove traiettorie di crescita e sviluppo".

"Le donne - ha rimarcato Lella Golfo, presidente della Fondazione Marisa Bellisario - sono da sempre forze generatrici di valore, innovazione e cambiamento. La Fondazione Marisa Bellisario nasce per riconoscere e sostenere il talento femminile, creando spazi di confronto e opportunità concrete per affermare la leadership delle donne in ogni ambito. Ieri, con questo incontro, ribadiamo il nostro impegno a rafforzare la rete tra imprenditrici, manager e professioniste, perché solo attraverso il dialogo e la condivisione possiamo generare un impatto reale nel mondo del lavoro e della società. Il futuro appartiene a chi ha il coraggio di costruirlo: insieme, con visione, competenza e determinazione." "Questo evento - sottolinea Elena Salzano, referente per la Campania della Fondazione Marisa Bellisario - è un'occasione di ispirazione per le socie della Campania della Fondazione Bellisario. Ci consente di scoprire nuovi orizzonti e ribadire il nostro impegno per un ecosistema imprenditoriale e sociale più inclusivo, dinamico e capace di valorizzare il talento delle donne. Il futuro si costruisce insieme, e noi lo facciamo mettendo in circolo idee, esperienze e visioni, con la consapevolezza che ogni donna è una forza generatrice di cambiamento e può contribuire ad avere un significativo impatto nel nostro territorio. Ringrazio la Fondazione Plart, con la presidente Incutti e la direttrice generale Paliotto che ci hanno riservato una accoglienza straordinaria, e la presidente Golfo per aver voluto garantire la sua presenza in questa prima iniziativa del mio mandato in Campania. Un grazie anche all'azienda Miamo, da sempre vicina alle donne Bellisario".





Riproduzione riservata © Copyright ANSA