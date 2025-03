A Pompei il Pd riflette sul futuro delle "Città nuove"

Torna a Pompei la due giorni di riflessione del centrosinstra sul tema "Le Città Nuove", un seminario di discussione nazionale sull'urbano e la politica. Le due giornate si terranno domani e domenica a "Bosco de' Medici" a Pompei e sono organizzate da Left Wing, associazione politica e culturale con oltre venti anni di attività e che fa riferimento nel Pd al parlamentare Matteo Orfini e al senatore Francesco Verducci. A Pompei ci sarà la partecipazione di oltre cento tra amministratori e amministratrici locali, rappresentanti istituzionali ed esponenti del mondo accademico, dell'attivismo sociale e del terzo settore. Parteciperanno, tra gli altri: gli europarlamentari del Pd Sandro Ruotolo e Lello Topo; i parlamentari Enzo Amendola, Susanna Camusso, Peppe De Cristofaro, Piero De Luca, Michele Fina, Stefano Graziano, Nicola Irto, Beatrice Lorenzin, Fabio Porta, Marco Sarracino, Valeria Valente. I lavori della giornata di domani saranno aperti dal presidente dell'associazione Left Wing Maurizio Roi e conclusi da una tavola rotonda a cui parteciperanno il senatore Pd Francesco Verducci e la coordinatrice della segreteria nazionale del Pd Marta Bonafoni. La domenica, invece, i lavori saranno introdotti da Michele Grimaldi, consigliere comunale di Scafati e membro dell'Assemblea nazionale PD, e vedranno le conclusioni del deputato Matteo Orfini, dello scrittore Maurizio de Giovanni e del dindaco di Napoli e presidente nazionale dell'Anci Gaetano Manfredi.

L'obiettivo della due giorni è quello di rimettere la politica al centro delle città e le città al centro della politica, ridando centralità nelle scelte di governo - a tutti i livelli - a un modello di sviluppo urbano socialmente più equo e ambientalmente sostenibile: provando a decostruire la propaganda delle politiche conservatrici e degli interessi speculativi, e ridare il giusto senso ad alcune parole e valori come abitare, urbanistica, cultura, sicurezza. "Le città - spiega Michele Grimaldi - non sono solo un insieme di strade e palazzi, ma un organismo vivo, che ospita un conflitto costante tra i suoi abitanti e i processi produttivi e sociali che ospita. Assieme a loro evolve ed involve, si trasforma, produce nuove culture, nuovi processi e nuove contraddizioni. È così da quando la città antica di Pompei non era ancora la storia giunta sino a noi, ma essa stessa un presente fatto di ville agiate e topaie dimenticate, di famiglie patrizie ricche e potenti, di nuovi commercianti in ascesa sociale, di artigiani e di plebei, di schiavi e di liberti. Sui muri di quella Pompei sono tantissimi i graffiti e le scritte che raccontano quelle esistenze, i loro incroci e i loro scontri. Graffiti e scritte a tema politico, ironico, erotico, annunci pubblicitari ante-litteram e iscrizioni di ogni sorta. Le strade e le case parlano, e la Casa del Poeta Tragico di Pompei diceva ai suoi visitatori 'Cave canem'. Così abbiamo immaginato che, in quella stessa città, la più viva tra quelle antiche, qualcuno oggi avrebbe potuto tracciare con la bomboletta spray la stessa scritta 'Tourists go home' che oggi si legge attraversando molti dei quartieri storici delle nostre città, dalla Vucciria di Palermo ai quartieri Spagnoli a Napoli, da Centocelle a Roma ai Caruggi a Genova, dal quartiere San Salvario a Torino al centro storico di Venezia. E così, tramite questa sovrapposizione di simboli nella stessa città, che viva si parla attraverso i secoli, abbiamo voluto raccontare graficamente il senso di questa nostra due giorni. Decostruire un pezzo di narrazione mainstream sulla città urbana, e dare un senso nuovo ad alcune parole che appaiono invece oggi dimenticate o abusate nella loro strumentalizzazione: abitare, urbanistica, cultura, sicurezza".

Due giornate di riflessione sui luoghi in Italia a cui parteciperanno anche i consiglieri regionali della Campania Luca Cascone, Massimiliano Manfredi, Mino Mortaruolo, Maurizio Petracca, Loredana Raia, Andrea Volpe e consiglieri regionali di altre regioni dalla Toscana con Gianni Anselmi, dalla Basilicata con Roberto Cifarelli, fino ai presidenti del Consiglio comunale di Napoli, Enza Amato, e di Potenza, Pierluigi Smaldone e i sindaci di Caserta Carlo Marino, di Settimo Torinese Elena Piastra, di Castellammare di Stabia Luigi Vicinanza, di Bacoli Josi Della Ragione, di Ercolano Ciro Buonajuto, di San Giorgio a Cremano Giorgio Zinno, di Pollica Stefano Pisani, e altri colleghi sindaci.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA