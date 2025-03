I cadaveri di un uomo e una donna, una coppia di coniugi, verosimilmente di origini ucraine, sono stati trovati poco fa a Napoli, in un'abitazione di via don Giovanni Bosco.

Sul posto è intervenuta la Polizia di Stato la quale non esclude l'ipotesi dell'omicidio-suicidio.



