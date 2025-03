Tenta suicidio,vicini chiamano carabinieri e donna viene salvata

Tenta di togliersi la vita con medicinali ed alcol ma i vicini danno l'allarme e grazie all'intervento dei carabinieri viene tratta in salvo.

E' a Napoli che la donna si era barricata in casa, finestra sbarrata da cancelli di ferro e porta blindata. I vicini chiamano il 112. Quando i militari del Nucleo radiomobile sono arrivati, hanno forzato i cancelli davanti alla finestra e, una volta entrati dentro, la donna era a letto, priva di sensi. In attesa dell'ambulanza hanno tentato le manovre di rianimazione.

Trasportata all'ospedale Pellegrini la donna si salverà.



