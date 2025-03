Studentessa morta in gita, si indaga per omicidio colposo

Ipotizzerebbe l'omicidio colposo, al momento contro ignoti, il fascicolo aperto dalla procura di Torre Annunziata sulla morte della studentessa della provincia di Grosseto Aurora Bellini.

Le indagini sul decesso della 19enne - avvenuto su una nave partita da Napoli e diretta a Palermo per una gita scolastica - secondo quanto si apprende non avrebbero permesso per ora di raccogliere elementi significativi. Si dovranno quindi attendere gli esiti dell'autopsia, che sarà effettuata domani, per capire se - come è apparso finora - la morte sia stata causata da una crisi cardiaca. Come reso noto dal padre, Aurora non era affetta da alcuna patologia. Come da prassi verrà effettuato anche un esame tossicologico, i cui esiti si conosceranno non prima di una decina di giorni. Per gli accertamenti disposti dalla procura di Torre Annunziata sta procedendo, per rogatoria, la procura di Nocera Inferiore (Salerno).



