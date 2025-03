Scuolabus affidato ad Eav da Comune di Procida

Un nuovo autobus per il servizio di trasporto scolastico. È quello che è stato affidato oggi ad Eav dal Comune di Procida attraverso un accordo sottoscritto dal sindaco dell'isola Raimondo Ambrosino e dal presidente della società di trasporto Umberto De Gregorio, alla presenza di un notaio. Il mezzo sarà adibito a scuolabus senza costi per le famiglie e sarà utilizzato sull'intero territorio comunale.

"Gli studenti potranno utilizzare un bus in perfetta efficienza - si legge in una nota diramata dall'Ente Autonomo Volturno - acquistato dal Comune e consegnato ad Eav. Per l'isola è una grande opportunità per quanto riguarda la mobilità e la sicurezza di famiglie e studenti".

"L'utilizzo del mezzo pubblico - proseguono da Eav - per la prima volta consentirà alle famiglie di non dover più accompagnare i bambini a scuola. L'effetto più evidente sarà la riduzione del traffico dei mezzi privati all'entrata e all'uscita delle scuole, sopratutto per gli alunni dell'infanzia e della primaria".

I bambini potranno salire sul bus alle fermate o davanti alle paline dell'Eav. Per ulteriori informazioni i cittadini possono rivolgersi agli uffici servizi sociali del Comune di Procida.





