Raffiche di truffe on-line nell'Avellinese

Raffica di truffe on-line consumate in provincia di Avellino con la tecnica dell'acquisto conveniente messo in vendita su internet. Nella trappola sono caduti nella stessa giornata tre persone residenti a Taurano, Moschiano e Bagnoli Irpino. Hanno versato dai 300 ai 370 euro su una carta Postepay indicata dai truffatori per l'acquisto di televisori, polizze assicurative e beni di consumo che non sono mai stati recapitati. In distinte indagini, carabinieri e Polizia di Stato hanno individuato i truffatori: un 49enne e una 41enne residenti in provincia di Frosinone, una 30enne di Milano, e una 32enne di Napoli che sono stati denunciati a piede libero.



