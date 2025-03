Prof arrestata per abusi, altri alunni confermano le accuse

Come già successo per quattro loro compagni di classe, anche gli altri tre studenti della scuola media Salvati di Castellammare di Stabia che avrebbero fatto parte del gruppo di ragazzi della "saletta" - dove sarebbero avvenuti abusi sessuali e sarebbero stati costretti a vedere filmati a sfondo pornografico - hanno confermato davanti al gip Luisa Crasta i racconti che hanno portato lo scorso 13 gennaio una professoressa di sostegno di 37 anni in carcere per violenza sessuale e induzione a compiere atti sessuali.

Tra i piccoli allievi ascoltati nell'ambito dell'incidente probatorio per i presunti fatti avvenuti nell'istituto del rione Scanzano, c'è anche colui il quale ha raccontato di essere stato costretto a subire abusi dalla professoressa all'interno dei locali dove sarebbero avvenuti gli incontri. Locali definiti poi, appunto, "saletta", nome dal quale sarebbe sorto un gruppo di messaggeria composto dalla stessa docente e dai ragazzini una volta che i locali utilizzati a scuola sarebbero stati interdetti.

I ragazzi - che sono assistiti dall'avvocato penalista Antonio de Martino - avrebbero inoltre, come già avvenuto ieri, confermato di avere visto filmati a sfondo pornografico all'interno dei locali dove a turno (a gruppi di due o tre) venivano condotti dalla docente di sostegno di uno di loro.



