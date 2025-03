Prof arrestata per abusi a scuola, nominati due consulenti

Analizzare le dichiarazioni rese durante gli interrogatori, in particolare dai ragazzini parti offese, e relazionare gli inquirenti sull'eventuale presenza di discrasie: è l'incarico affidato a due consulenti - uno psichiatra infantile e uno psicoanalista - dalla Procura di Torre Annunziata che indaga sulle presunte violenze sessuali compiute da una professoressa su alcuni alunni di una scuola scuola media del rione Scanzano di Castellammare di Stabia (Napoli) dove la docente ricopriva l'incarico di insegnante di sostegno.

Il termine della consegna della relazione è fissato in 90 giorni e quindi l'incidente probatorio, in mancanza di novità, dovrebbe concludersi a luglio.

Nei giorni scorsi gli investigatori hanno ascoltato i sette ragazzini coinvolti nella vicenda e alcuni hanno riferito di condizionamenti su cui adesso si sta concentrando, tra l'altro, l'attenzione degli inquirenti.



