Per lavori urgenti, domenica stop ai treni su una linea Circum

Occorrono lavori al comando centralizzato del traffico: domenica stop alla circolazione dei treni su una linea della Circumvesuviana.

A renderlo noto è l'Ente Autonomo Volturno, che in una nota fa sapere come "per consentire gli inderogabili lavori straordinari sull'impianto", il giorno 23 marzo "il servizio ferroviario sulla linea San Giorgio-Volla-Baiano sarà sospeso e sostituito per intero percorso con bus".

Il servizio ferroviario riprenderà regolarmente lunedì 24 marzo.

Sul sito www.eavsrl.it sono presenti tutte le informazioni necessarie relative a punti di fermata e orari delle corse su gomma. Eav fa sapere anche che "durante l'interruzione le biglietterie degli impianti di Baiano, Nola, Pomigliano d'Arco e Volla, ove si attesta il servizio sostitutivo, rimarranno regolarmente presenziate allo scopo di garantire assistenza alla clientela, orientandola all'utilizzo del servizio". I servizi sostitutivi curati da Air Campania già attivi saranno effettuati regolarmente con le modalità già previste.





