Frattura la mandibola alla compagna davanti alla figlia di 5 anni

Le ha lanciato contro il cellulare, facendole saltare due denti e fratturandole la mandibola, il tutto davanti alla figlia di 5 anni. E' quanto è accaduto a Giugliano in Campania.

I carabinieri della sezione radiomobile di Giugliano in Campania sono intervenuti presso l'ospedale locale: è lì che hanno ricostruito la vicenda che ha riguardato una donna di 23 anni. E' stata colpita dal compagno mentre erano in auto insieme alla bimba. Le violenze sono state messe in atto durante una lite. I militari hanno raccolto la denuncia della vittima e arrestato il compagno per lesioni gravi. L'uomo, 25 anni di Giugliano, è stato sottoposto ai domiciliari in attesa di giudizio.



