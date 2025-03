Esercito, generale Di Stasio da oggi alla guida del Comfop sud

Alla presenza del generale del Corpo d'armata Gaetano Zauner, comandante delle Comando delle Forze Operative Terrestri, si è svolto oggi a Palazzo Salerno, a Napoli, la cerimonia di avvicendamento al Comando del Comando forze operative sud, che coordina ben 5 brigate della forza armata dislocate nel territorio che da Roma fino alla Sicilia. E per la stessa area è il Comando di riferimento della componente territoriale. Inoltre ha la responsabilità del comando e controllo delle operazioni "Strade Sicure" e "Terra dei Fuochi".

Il generale di corpo d'armata Angelo Michele Ristuccia lascia il comando dopo circa 11 mesi per assumere la guida del Comando logistico dell'Esercito.

Comandante del Comando forze operative sud da oggi è il generale di divisione Andrea Di Stasio, proveniente dalla Scuola sottufficiali dell'Esercito di Viterbo. In passato ha comandato anche l'Aves, l'Aviazione dell'esercito.

Ristuccia ha ringraziato il personale del Comfopsud sottolineando che ha vissuto a Napoli una esperienza professionale "breve ma intensa". Il generale Di Stasio, dopo aver ringraziato il Capo di Stato maggiore dell'Esercito, generale Carmine Masiello per la fiducia, si è detto felice di essere destinato in Campania, terra di origine dei suoi genitori.



