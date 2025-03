Enzo Avitabile,50 anni di musica.Al via mostra,concerto a giugno

(di Angelo Cerulo) "Questa è una mostra-pensiero, dedicata al pensiero e alla parola, la parola che diventa suono.

Non è celebrativa ma racconta un percorso di vita, di suono e di ricerca della musica, non ci sono foto personali, familiari. E' un evento rispetto alla mia musica, al percorso che ho fatto di 'disamericanizzazione del linguaggio'". Così Enzo Avitabile all'ANSA in occasione dell'inaugurazione della mostra "Enzo70" nella Chiesa di San Severo al Pendino a Napoli, fino al 12 maggio, per i suoi 70 anni e per i 50 anni di musica, incontri, ricerca e contaminazione raccontati con un'esposizione che raccoglie opere di artisti che hanno dato vita alle copertine dei suoi album. E con le voci di personaggi del mondo della cultura, del cinema, della musica e del teatro napoletano che rileggono i suoi testi. "E' solo una tappa del mio percorso - aggiunge Avitabile - Se il Signore mi da' la salute continuo, dipende molto dallo stato di salute. Finché starò bene andrò avanti". E, rispondendo ad una domanda sulla 'sua' musica, dice: "La musica non si descrive, si ascolta soltanto". Napoli quanto conta? "Napoli è la mia città. La vivo ogni giorno, è il mio habitat". E a Napoli il 29 giugno prossimo, in Piazza del Gesù, Avitabile festeggerà in un concerto con altri artisti. "Noi siamo riconoscibili - ha poi detto parlando ai visitatori - quando ci affidiamo alla nostra traccia originale, che è la musica della Grecia. Tempo fa ho scelto la strada di utilizzare un dialetto che sia anche riconoscibile e contemporaneo, meno retorico, meno di effetto per trattare i disagi e le sofferenze dei popoli della terra. In una logica di scambio culturale" Curata da Andrea Aragosa e prodotta da Black Tarantella e Black Art, in collaborazione con Regione, Comune e Università degli Studi 'L'Orientale', la mostra ripercorre il viaggio artistico attraverso 20 copertine dei dischi, firmate da grandi artisti contemporanei.

La mostra include anche la copertina di "Enzo Avitabile Music Life" e due vetrine che raccolgono le partiture inedite, i vinili e i cd originali dei suoi lavori. Oltre a una installazione sonora con i testi dei suoi brani riletti dalle voci di interpreti e personalità della sua terra.

L'installazione sonora diventa anche un disco poetico, pubblicato in vinile da Black Tarantella e distribuito da Believe. Poesis, il ventesimo lavoro discografico di Enzo Avitabile, è un libro di poesie più che un disco.

Nato a Napoli il primo marzo 1955, Enzo Avitabile è un compositore, cantautore e musicista che ha valicato i confini linguistici, stilistici e artistici con uno stile personale e originale. In 50 anni di musica e incontri ha collaborato con numerosi artisti internazionali, abbattendo ogni barriera e differenza. E su questo fil rouge hanno insistito anche i rappresentanti delle istituzioni intervenuti: il sindaco Gaetano Manfredi, il prefetto Michele Di Bari, l'assessore al Turismo, Teresa Armato, il rettore dell'Orientale Roberto Tottoli. "Enzo Avitabile con la sua musica straordinaria e la sua poesia è una persona che scava nell'animo - ha detto il prefetto - c'è l'essenza della vita. Non è una musica a buon mercato, ma induce a interrogarsi". Il rettore Tottoli ha sottolineato: "Celebriamo un percorso di vita artistica con una apertura verso il mondo che non ha pari". E il primo cittadino, dal canto suo, ha messo in evidenza: "E' un grande artista di Napoli. E' un talento, simbolo della capacità di contaminazione della nostra città perché nella sua musica non solo c'è la tradizione di Napoli - lui è un musicista vero, esistono anche quelli finti - ma è anche un grande contaminatore, un integratore di culture, un esponente della cultura di Napoli. Difficilmente ho conosciuto una persona più disinteressata all'aspetto personale e più interessata al bene comune di Enzo Avitabile". L'assessore Armato ha aggiunto: "Nessun artista come Enzo sa rappresentare la napoletanità, l'arte, la musica, le voci, gli strumenti, la capacità di contaminare, di mescolare, di innovare".



